Сингапур, 18 февраля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Глобальное потепление климата, которое всё чаще вызывает нашествия саранчи, может привести к дестабилизации продовольственной безопасности. Об этом пишет научный журнал Science Advances.

XinHua/Global Look Press

Как отмечают учёные журнала, пустынная саранча Schistocerca gregaria, рой которой может составлять квадратный километр и включать 80 миллионов насекомых, угрожает растениеводству и продовольственной безопасности, а изучение комплексных рисков нашествия саранчи и лежащих в их основе климатических факторов имеет решающее значение для разработки скоординированных и прогностических стратегий борьбы с насекомыми.

«Потепление климата приведёт к повсеместному увеличению вспышек саранчи с появлением горячих точек в западной части Центральной Азии, что создаст дополнительные проблемы для глобальной координации борьбы с саранчой», — сказано в научной статье.

По мнению экспертов, особенно остро проблема стоит перед странами Южной Азии, Ближнего Востока и Африки, где рост средней температуры и повышение осадков создают благоприятные условия для вредителя. Однако, предупреждают учёные, ареал саранчи будет распространятся даже с учётом борьбы с ней.

Отмечается, что наибольшую опасность несут «синхронизированные нашествия» сразу в нескольких регионах планеты, поскольку появляется риск неурожая одновременно в разных критически важных с точки зрения производства продовольствия регионах.

Как передавало ИА Регнум, генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае сообщил, что человечество переживает климатический коллапс.

Генсек ООН назвал 2023 год самым жарким за всю историю человечества. В этом году на людей во всём мире обрушивались пожары, наводнения и палящие температуры. По мнению Гутерриша, глобальное потепление должно побудить мировых лидеров к действиям.

Данные по состоянию на конец октября показали, что температура в 2023 году выросла примерно на 1,4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. В докладе о состоянии климата говорится, что уровень двуокиси углерода сейчас на 50% выше доиндустриальной эпохи, что приводит к задержке тепла в атмосфере. Кроме того, последние девять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений организации. Эксперты при этом прогнозируют, что с учётом длительного времени жизни CO2 температура будет продолжать расти.

Климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум оценил прогноз о гибели 1 млрд человек из-за изменения климата. Он назвал возможным различные сценарии, при которых количество погибших может оказаться даже большим. В августе учёные из Университета Западного Онтарио предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества.

В сентябре генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями. Он добавил, что мировые лидеры должны взять обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу.