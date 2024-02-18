Хабаровск, 18 февраля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Пропавший внедорожник, в котором были двое рыбаков, обнаружен под Хабаровском после двух дней поисков. Тело одного из рыбаков находилось в автомобиле, сообщает 18 февраля поисковый отряд ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

МЧС России по Хабаровскому краю

Рыбаки пропали в Хабаровском районе. В ходе поисков спасатели на снегоходе обследовали район протоки Пчелиной и протоки Хохлатской. Место, где автомобиль ушёл под лёд, обнаружили неподалёку от песчаного карьера, глубина там достигает 4 метров.

«Транспортное средство полностью ушло под воду. В результате обследования автомобиля тело одного из рыбаков обнаружено внутри салона», — говорится в сообщении.

Тело второго рыбака не нашли. Поисковые работы завершены.

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с гибелью, предположительно, двух человек. Ход проверки контролирует прокуратура, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Сахалине в районе села Стародубское сотрудники МЧС спасли 82 рыбака с отколовшейся в море льдины. Людей сняли со льдины шириной 50 метров, пострадавших нет.