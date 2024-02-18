Москва, 18 февраля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Западному зрителю непросто будет воспринять историческую часть интервью Такеру Карлсону, но важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

«История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять», — сказал Путин.

Он отметил, что для слушателей и зрителей за рубежом важно понять ход мыслей в России и то, насколько чувствительно и важно для страны всё, что происходит на украинском направлении.

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Как сообщало ИА Регнум, интервью Путина Карлсону началось с исторической справки о России и Украине. Российский лидер рассказал, как появилась Украина. Так, президент объяснил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих «у края», то есть на окраине государства. В этой связи глава государства отметил, что это не означало какой-то особой этнической группы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовился к интервью и опирался в нём на глубокое знание истории, рассчитывая донести его до простых американцев через беседу с Карлсоном. Официальный представитель Кремля отметил, что американский журналист является зеркалом общественного мнения в США.

В ходе интервью Путин передал Карлсону копии пяти исторических документов, в частности, письма и статьи Богдана Хмельницкого. В документах говорится о предыстории включения Малороссии в состав России, о колебаниях украинской правящей элиты, которая хотела пойти на компромисс в 1649 году и сохранить свой статус как части Речи Посполитой, но на определённых условиях, которые польская сторона не приняла, уточнил директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев.