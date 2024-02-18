Сальдо заявил, что украинцы сильно изменились за последние десять лет
Херсон, 18 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, массы людей морально деградировали. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние десять лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии», — сказал Сальдо «РИА Новости».
Он отметил, что такое происходит не только под воздействием пропаганды.
«Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает», — пояснил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что у попавших в российский плен боевиков ВСУ сильно меняется мышление. Он рассказал, что у украинских военных как будто пелена спадает с глаз, когда они видят, что россияне совсем не такие, какими их показывает киевская пропаганда. Сальдо пояснил, на ВСУ производит впечатление то, что российские бойцы заботятся о раненом противнике и содержат пленных в человеческих условиях. Рядом с ними вдруг оказываются те люди, к которым они привыкли с детства, уточнил он.
Губернатор добавил, что многие пленные начинают чувствовать себя лучше психологически. Уже фиксируются случаи, когда бойцы ВСУ поступают на службу в Вооружённые силы России и добровольческие формирования, рассказал Сальдо.
Ранее один из взятых в плен на запорожском направлении украинских военных Василий Нагорный рассказал, как украинское командование распространяет среди своих бойцов слухи об «ужасах российского плена». Он уточнил, их уверяют в том, что русские якобы ломают пленным пальцы, руки, режут их, а на самом деле этого нет. Боец ВСУ пояснил, когда в конце ноября 2023 года его вместе с ещё одним сослуживцем взяли в плен, то их сначала проверили на наличие оружия, а после усадили на лавочку и предложили чай, кофе. Нагорный добавил, что после его перевода в постоянное место содержания отношение к нему не изменилось. При этом он отметил, в украинском плену некоторые «моральные дегенераты» мучают российских солдат.