Херсон, 18 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, массы людей морально деградировали. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Стрингер/РИА Новости

«На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние десять лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Он отметил, что такое происходит не только под воздействием пропаганды.

«Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что у попавших в российский плен боевиков ВСУ сильно меняется мышление. Он рассказал, что у украинских военных как будто пелена спадает с глаз, когда они видят, что россияне совсем не такие, какими их показывает киевская пропаганда. Сальдо пояснил, на ВСУ производит впечатление то, что российские бойцы заботятся о раненом противнике и содержат пленных в человеческих условиях. Рядом с ними вдруг оказываются те люди, к которым они привыкли с детства, уточнил он.

Губернатор добавил, что многие пленные начинают чувствовать себя лучше психологически. Уже фиксируются случаи, когда бойцы ВСУ поступают на службу в Вооружённые силы России и добровольческие формирования, рассказал Сальдо.

Ранее один из взятых в плен на запорожском направлении украинских военных Василий Нагорный рассказал, как украинское командование распространяет среди своих бойцов слухи об «ужасах российского плена». Он уточнил, их уверяют в том, что русские якобы ломают пленным пальцы, руки, режут их, а на самом деле этого нет. Боец ВСУ пояснил, когда в конце ноября 2023 года его вместе с ещё одним сослуживцем взяли в плен, то их сначала проверили на наличие оружия, а после усадили на лавочку и предложили чай, кофе. Нагорный добавил, что после его перевода в постоянное место содержания отношение к нему не изменилось. При этом он отметил, в украинском плену некоторые «моральные дегенераты» мучают российских солдат.