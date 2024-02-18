Москва, 18 февраля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В Волгоградской области восстановлено электроснабжение потребителей, нарушенное ранее из-за погодных условий. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба Минэнерго России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Электроснабжение потребителей Волгоградской области восстановлено», — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в ЛНР, где без электроснабжения остаются 6,6 тыс. человек, и в Орловской области. Там электричества нет у 77 человек.

Электроснабжение бытовых потребителей в Ростовской области восстановлено, промышленные потребители пока не получают энергию в объёме 0,32 МВт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Волгоградской, Орловской, Ростовской, Астраханской областях из-за непогоды, мокрого снега и ледяного дождя произошли аварии на линиях электропередачи. В частности, в Ростовской области из-за наледи произошли многочисленные обрывы проводов и падения более 430 опор. Группа «Россети» в связи с авариями перешла в этих регионах на усиленный режим работы.