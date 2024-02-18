Вашингтон, 18 февраля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Потеря города Авдеевки в ДНР сильно ударит по украинской армии. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Главные вопросы сейчас — насколько дорого обойдется вывод войск и каково качество следующей линии обороны», — приводит его слова газета The Washington Post.

В статье говорится, что отступление ВСУ поднимает боевой дух российской армии и усиливает обеспокоенность по поводу сокращения военных поставок и численности личного состава украинских формирований.

Отмечается, что некоторые украинские военнослужащие попали в плен при попытке перейти на новые позиции, а эвакуация раненых была затруднена из-за непрекращающихся обстрелов ВС России.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, российская армия полностью освободила Авдеевку. Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр».

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки. Также 17 февраля российские военнослужащие установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 18 февраля рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении из Авдеевки спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из города.