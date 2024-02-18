Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 18 февраля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. В аэропорту Комсомольска-на-Амуре вынужденно сел самолёт L-410, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Aleksandr Medvedev

«Судно летело с Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, попало в зону обледенения», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что экипаж совершил вынужденную посадку в Хурбе, на борту были два члена экипажа. Никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, из-за буйного поведения одного из пассажиров в аэропорту Перми 18 января совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший из Сургута в Москву. Обстоятельства авиапроисшествия устанавливают сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Самолёт, летевший 29 декабря рейсом Москва — Когалым, совершил экстренную посадку в Сургуте после того, как сработала сигнализация об отказе одного из двигателей. На борту находились 96 пассажиров. Никто не пострадал. Авиакомпания доставила пассажиров на автобусе в Когалым.