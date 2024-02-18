Москва, 18 февраля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Вина за гибель военнопленных ВСУ и российского экипажа Ил-76, сбитого украинской ракетой, лежит на британских советниках Киева, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кадр из видео

По его данным, атака на воздушное судно была совершена под давлением британцев без согласования со штабом ПВО в Киеве.

Также сообщается, что не была проведена и дополнительная перепроверка информации о движении воздушных судов над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.

В Минобороны РФ назвали случившееся терактом. В ходе расследования выяснилось, что ВСУ использовали для удара по Ил-76 зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. По версии следствия, расчёт ЗРК состоял не только из украинских, но и из американских военных.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Москва настаивает на международном расследовании этого теракта.

Посол России в США Анатолий Антонов 8 февраля сообщил, что добился проведения серьёзных встреч с представителями Совета нацбезопасности Белого дома и Госдепа США по вопросу теракта. Он представил американской стороне доказательства применения против Ил-76 ЗРК Patriot и сообщил о предложении Москвы провести международное расследование.