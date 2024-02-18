Вашингтон, 18 февраля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог повторить личный рекорд по продолжительности голевой серии в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

«Вашингтон» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3. Овечкин отдал результативную передачу, но не смог забросить шайбу. До этого Овечкин забивал голы в шести матчах подряд.

В сезоне 2005/06 Овечкин установил личный рекорд. Тогда он забил в семи матчах НХЛ подряд.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Колорадо». Российский хоккеист продлил свою результативную серию до семи матчей, в сумме он набрал девять баллов, из них шесть заброшенных шайб и три передачи.