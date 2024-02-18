Херсон, 18 февраля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В Херсонской области прошла церемония награждения добровольцев отряда «Барс» группировки войск «Днепр» с участием заместителя начальника Управления ГОМУ ГШ ВС России полковника Сергея Дроздова, сообщили в Минобороны РФ.

Kremlin.ru Государственные награды

В соответствии с указом президента России Владимира Путина отличившимся военнослужащим вручили ордена и медали за мужество, отвагу, храбрость и за заслуги перед Отечеством.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе многочисленных боев с украинскими националистами бойцы добровольческих отрядов неоднократно срывали множественные атаки и ротации противника на линии фронта, уничтожали важные узлы снабжения, командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники ВСУ.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе государственные и ведомственные награды получили военнослужащие ремонтного подразделения Центрального военного округа. Торжественная церемония прошла в одном из ремонтных цехов в тыловом районе зоны проведения спецоперации.

В декабре 2023 года замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине, находящимся на лечении в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Среди наград были «Золотая Звезда» Героя России, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова. Кроме того, замминистра наградил грамотами медиков госпиталя, отличившихся при выполнении задач СВО.