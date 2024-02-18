Наступивший 725-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован взятием под полный контроль ВС РФ города Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшегося мощным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этой победой бойцов поздравил верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. В телеграмме, направленной в адрес генерал-полковника Андрея Мордвичёва, в частности, сказано, что группировка войск «Центр», развивая наступление, полностью овладела Авдеевкой.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Также в президентской телеграмме перечислены соединения и воинские части, отличившиеся в боях за город. Это бойцы:

30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии;

35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии;

1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса;

6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

В результате наступательных действий ВС РФ от украинских националистов в Авдеевке освобождена территория площадью около 32 квадратных километров, доложил Путина министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, только за последние сутки противник потерял там более полутора тысяч военнослужащих.

Спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику, удалось лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков, пояснил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он также подчеркнул, что приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города появился только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ из Авдеевки.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — сказал Конашенков.

Взятие Авдеевки — это индикатор того, что Украина не может выиграть на поле боя, заявил «РИА Новости» военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Освобождение Россией города Авдеевки корёжит всех недругов Москвы, написала 17 февраля в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась домой, в Россию».

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Он также отметил, что теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.