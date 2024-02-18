За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания — источник
«РИА Новости»: за атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания
Москва, 18 февраля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. В гибели экипажа Ил-76 и украинских военнопленных, которые находились на борту самолёта, сбитого украинской ракетой, виновны советники Киева из Великобритании. Об этом «РИА Новости» сообщил источник.
По мнению информатора, теракт был совершён под давлением Британии без участия штаба ПВО в Киеве.
«Атака совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — считает источник.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.
9 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом самолёте якобы не было пленных бойцов ВСУ. При этом, по данным издания The New York Times, в США признали, что именно ВСУ сбили российский самолёт ракетой Patriot. Публично официальные лица в США не комментируют причину крушения Ил-76.