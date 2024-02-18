Москва, 18 февраля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. В гибели экипажа Ил-76 и украинских военнопленных, которые находились на борту самолёта, сбитого украинской ракетой, виновны советники Киева из Великобритании. Об этом «РИА Новости» сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки Ил-76

По мнению информатора, теракт был совершён под давлением Британии без участия штаба ПВО в Киеве.

«Атака совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью», — считает источник.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими 24 января из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.

9 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом самолёте якобы не было пленных бойцов ВСУ. При этом, по данным издания The New York Times, в США признали, что именно ВСУ сбили российский самолёт ракетой Patriot. Публично официальные лица в США не комментируют причину крушения Ил-76.