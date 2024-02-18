Авиация ВС РФ разбила на краснолиманском направлении скопление ВСУ
Авиация ВКС России разбила живую силу врага на краснолиманском направлении
Москва, 18 февраля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Ударная группа авиации ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары по позициям противника наносились неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.
Пилот боевого вертолёта Ми-35М пояснил, что после завершения задания экипаж выполнил противоракетный манёвр и вернулся на базу.
Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны поздним вечером 17 февраля нейтрализовали беспилотник ВСУ самолётного типа над территорией Воронежской области.
В Минобороны отметили, что спешно уйти из Авдеевки смогли лишь часть разрозненных подразделений ВСУ. В городе от украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за сутки потери ВСУ в боях за Авдеевку составили более 1500 военнослужащих, говорится в докладе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину.