Москва, 18 февраля, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, которые слетали на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России. Об этом «РИА Новости» сказал историк космонавтики Александр Железняков.

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По словам железнякова, российские космонавты могут получить какие-то награды.

«Героя России — это маловероятно. Полёты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полёты на наших «Союзах». Поэтому награды будут, но не столь весомые», — сказал Железняков.

Анна Кикина приземлилась 12 марта 2023 года, Андрей Федяев — 4 сентября. Их доставили на МКС и вернули на Землю американцы по совместной с США программе перекрёстных полётов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Сергею Корсакову.

Традиционно космонавты за первый полёт в космос получают «Золотую звезду» Героя России. Корсакову также присвоили почётное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

В феврале 2024 года Путин наградил космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. В указе главы государства отмечено, что Артемьев получил награду за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС).