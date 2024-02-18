Вашингтон, 18 февраля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его преемника, действующего президента США демократа Джо Байдена, контролируют фашисты.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Трам, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган, сказал, что при Байдене Америка разваливается, уподобляясь «государствам третьего мира».

«Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют угрозу для демократии», — заключил экс-президент Соединённых Штатов, и как пример развала привёл плохое состояние аэропортов.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал лидеров стран Евросоюза прекратить «ныть и стонать» из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Нидерландский политик заявил, что всем придётся работать с тем, кто «появится на сцене». Выбор сделают американцы. А Евросоюзу надо смириться «в своих интересах».

Генеральный прокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси написал письмо вице-президенту США Камале Харрис и призвал объявить Байдена неспособным выполнять свои обязанности.

Трамп ранее заявил, что Байден, вероятно, не осознаёт, жив ли он. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Байден с учётом состояния его здоровья представляет собой угрозу национальной безопасности США. Совет безопасности России выразил опасение, что из-за деменции у Байдена становится возможной случайная ядерная война.