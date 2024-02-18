Париж, 18 февраля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция России проводится исключительно для защиты собственных исторических земель, нападать на Европу Москва не планирует. Поделился своим мнением в интервью Sud Radio генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Офицер подчеркнул, что со стороны Запада распространяется дезинформация о якобы грядущем вторжении России в страны Западной Европы, но «это чушь».

Спецоперация на Украине началась с целью защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии Киева. Россия борется за безопасность своих исконных земель, помогает людям, которые с 2014 года ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ. С точки зрения русских, они ведут оборонительные боевые действия, пояснил Пинатель.

Как сообщало ИА Регнум, после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону французские власти начали пугать своих граждан Россией, чтобы ужесточить цензуру в интернете, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Владимир Путин в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным подчеркнул, что на Западе извращают и передёргивают смысл слов о причинах начала специальной военной операции на Украине, сказанных в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию, отметил глава государства. В разговоре затрагивалась тема постоянного обмана России с точки зрения нерасширения военного альянса на восток. Все желающие могут убедиться в этом, прослушав существующую запись, добавил Путин.

Путин также в интервью Карлсону отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений. Этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин также заявил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.