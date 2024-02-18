На дрейфующей льдине в Охотском море на Сахалине оказались 70 рыбаков
В МЧС сообщили, что на льдине в Охотское море унесло более 70 рыбаков
Сахалинская область, 18 февраля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Спасатели Сахалинской области сообщили, что, по уточнённой информации, на оторвавшейся льдине в Охотском море остаются, предположительно, 50 рыбаков. Спасательная операция продолжается.
К полудню 18 февраля на берег был доставлен 21 рыбак.
К спасению рыбаков на дрейфующей в море льдине привлекут вертолёт Ми-8 МЧС РФ.
Как сообщало ИА Регнум, в районе села Стародубское Долинского района 14 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся и дрейфующей льдине в Охотском море.
Утром 18 февраля отравили группу спасателей — три человека с лодкой и снегоходом, два сотрудника ГИМС на снегоходе и пять человек на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной.
В Красноярске мужчину унесло течением на льдине по Енисею.
Спасатели вызволили девять рыбаков, которых унесло от берега Новосибирского водохранилища на льдине. Мужчины дрейфовали в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. Они же и сообщили об этом спасателям на номер 112. Толщина льда там не превышала восьми сантиметров.