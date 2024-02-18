София, 18 февраля, 2024, 04:54 — ИА Регнум. В центре Софии полиция по распоряжению властей пресекла попытку проведения неонацистского шествия, написала 17 февраля болгарская газета The Sofia Globe.

spoilt.exile Факельное шествие

«Полиция Софии по распоряжению мэра Васила Терзиева заблокировала проведение вечернего Луковского марша — ежегодного шествия в честь Христо Лукова, который в 1930-х и 1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов», — написали авторы.

В статье говорится, что большая группа людей начала собираться в 17:00 (16:00 мск) в центральной части болгарской столицы для проведения факельного шествия, несмотря на отсутствие разрешения от муниципалитета на проведение мероприятия на городских улицах.

Как сообщало ИА Регнум, факельное шествие в честь генерала Лукова, поддерживавшего нацистскую Германию во время Второй мировой войны и убитого антифашистским сопротивлением, проходило в Софии каждый год, начиная с 2003-го.

В 2021 году в Софии усиленные наряды полиции практически полностью перекрыли центральную часть города и другие места сбора неонацистов, не допустив проведения акции. Им позволили только возложить цветы к памятной доске на доме, где жил генерал Христо Луков. Свою поддержку действиям правоохранительных органов выразили множество политиков и общественных деятелей страны.