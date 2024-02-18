Киев, 18 февраля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. На Украине считают, что США вступят в войну на Ближнем Востоке и Киеву придётся конкурировать за оружие с американскими военными. Свои опасения на этот счёт высказала член временной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Иван Шилов ИА Регнум Ближний Восток и США

«Есть большая вероятность, что Соединённые Штаты вступят в войну на востоке. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, но и с американской армией», — предположила депутат.

Устинова аргументировала, что Америка уже истощила свои запасы из-за поставок ВСУ. В пример она привела тот факт, что Киев получил от Пентагона все ПЗРК Stinger, которые армия США накопила за последние десять лет.

По мнению политика, ситуация на Ближнем Востоке может обернуться для Украины «страшным сценарием», потому что всё оружие союзников пойдёт для американских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в интервью американскому телеканалу ABC News министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. Он поклялся, что Украина не уступит России, потому что на карту поставлено её существование.

США прекратили поставки огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования.

США хотят передать Израилю различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов. Об этом 16 февраля написала газета The Wall Street Journal.