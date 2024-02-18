Махачкала, 18 февраля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. В Дагестане 17 февраля прошли со всеми воинскими почестями похороны замкомандующего 18-й армии России полковника Магомедали Магомеджанова. Он скончался в госпитале Севастополя от полученных ранений, участвуя в спецоперации. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Сергей Меликов Магомедали Магомеджанов

Меликов написал, что полковник Магомеджанов был мужественным, принципиальным человеком, настоящим патриотом, посвятившим жизнь служению Отечеству.

Он погиб при исполнении воинского долга. Для героя эта военная операция была четвёртой.

«В родном для полковника селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями. Он это заслужил. Приношу искренние соболезнования родным и близким. В этом горе вы не одни, мы всегда будем рядом», — написал Сергей Меликов.