Киев, 18 февраля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська предложил мобилизовать не менее 50 тыс. людей с судимостью и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их автоматами.

Minjust.gov.ua Денис Малюська

«Сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осуждён за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто, например, совершил коррупционное нарушение», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Если власти не хотят либо рискуют давать им автомат, заключённым могли бы предоставить лопату, сказал Малюська.

Он уточнил, что на Украине к мобилизации не привлечены заключённые в тюрьмах и те, кто на свободе, но когда-то получил приговор. Такие люди спокойно работают, гуляют, живут привычной жизнью, однако в армию их по не совсем понятным мотивам не забирают, возмутился министр.

По его словам, на фронт можно спокойно отправить не менее 50 тыс. граждан с судимостью, отбывающих наказание сложнее, но их тоже тысячи.

Министерство юстиции готово поделиться с военкоматами и военными результатами проводимого тестирования на определение рисков совершения заключёнными новых преступлений, подытожил глава ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в интервью американскому телеканалу ABC News министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военные будут сражаться лопатами, если у них закончится оружие. Он поклялся, что Украина не уступит России, потому что на карту поставлено её существование.

В октябре 2023 года Денис Малюська заявил о привлечении заключённых к работе шахтёрами. Преимуществ — множество, восполняется дефицит рабочей силы, энергетическая безопасность Украины находится в надёжных руках, говорил глава минюста.