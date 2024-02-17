Льдину с 14 рыбаками унесло в Охотское море на юге Сахалинской области
МЧС: льдину с 14 рыбаками унесло в Охотское море на юге Сахалина
Южно-Сахалинск, 18 февраля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. На Сахалине в районе села Стародубское Долинского района 14 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся и дрейфующей льдине в Охотском море. Об этом сообщили в МЧС по Сахалинской области.
К месту ЧП утром 18 февраля отравили группу спасателей — три человека с лодкой и снегоходом, два сотрудника ГИМС на снегоходе и пять человек на грузовом автомобиле с аэролодкой и моторной.
Как сообщало ИА Регнум, в Красноярске мужчину унесло течением на льдине по Енисею.
Спасатели вызволили девять рыбаков, которых унесло от берега Новосибирского водохранилища на льдине. Мужчины дрейфовали в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. Они же и сообщили об этом спасателям на номер 112. Толщина льда там не превышала восьми сантиметров.