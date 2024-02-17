Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал лидеров стран Евросоюза прекратить «ныть и стонать» из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

World Economic Forum Марк Рютте

Нидерландский политик заявил, что всем придётся работать с тем, кто «появится на сцене». Выбор сделают американцы. А Евросоюзу придётся смириться «в своих интересах».

«Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти. Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. Это нытьё насчёт Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это», — сказал премьер в своей речи 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля предложил экс-президенту США Дональду Трампу отправиться на передовую, чтобы увидеть «реальную войну».

По мнению Зеленского, Трамп не вполне понимает, что такое «настоящая война», когда делает заявления о способности остановить военный конфликт за один день в случае своего возвращения на пост президента США.

Действующий глава Белого дома Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.