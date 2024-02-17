Киев, 18 февраля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Видео разговора раненного солдата ВСУ с родными, которого бросили сослуживцы при выходе из Авдеевки, опубликовало в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным Джанго сообщает родным о том, что он и ещё пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало», — написало издание.

Журналисты утверждают, что Джанго около двух суток прождал эвакуационный транспорт, а затем связался с родными и рассказал, что его и других раненых бросили умирать, а когда «за ними придут русские», они должны будут поднять белый флаг.

Солдат пожаловался, что все его боевые товарищи ушли, а у него перебиты две ноги, осколки в спине. Во время одного из таких звонков в укрытие к раненным боевикам вошли российские военные, прервавшие беседу с родными, сообщило украинское издание.

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Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки российскими войсками, в городе идёт окончательная зачистка от боевиков.

В Минобороны отметили, что спешно уйти из Авдеевки смогли лишь часть разрозненных подразделений ВСУ. В городе от украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за сутки потери ВСУ в боях за Авдеевку составили более 1500 военнослужащих, говорится в докладе Шойгу.

Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичеву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием города Авдеевка. Президент также перечислил соединения и воинские части, которые отличились в боях.

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Военный корреспондент Александр Коц 17 февраля сообщил о поднятии бойцами 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком российского флага над администрацией Авдеевки.