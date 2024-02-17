Москва, 18 февраля, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала полное освобождение города Авдеевка в Донецкой Народной Республике, пожелав сил бойцам.

Иван Шилов ИА Регнум Освобождение Авдеевки

По словам российского дипломата, всех недругов «так и корёжит».

«Вот поэтому всех недругов так и корёжит. Дай Бог всем нашим сил!» — написала Мария Захарова в Telegram-канале под сообщением Минобороны о взятии Авдеевки.

Подписчики оставили уже более сотни радостных комментариев с поздравлениями российских военных под постом.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием Андрея Мордвичева Авдеевки.

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки.

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Путин после доклада в Кремле Сергея Шойгу поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.

Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичеву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием города Авдеевка в Донецкой Народной Республике.