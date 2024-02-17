Воронеж, 18 февраля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны поздним вечером 17 февраля нейтрализовали беспилотник ВСУ самолётного типа над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат украинских боевиков уничтожили в небе над Воронежской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля над Брянской областью ликвидировали беспилотник ВСУ самолётного типа. Украинские формирования попытались совершить теракт с помощью дрона около 20:40 мск.

В ночь на 17 февраля российские военные сбили 33 беспилотника самолётного типа ВСУ. Над территориями Белгородской области перехватили и уничтожили четыре БПЛА, Воронежской — четыре БПЛА, Курской — один БПЛА, Брянской — 18 БПЛА и Калужской — шесть БПЛА.