Воронеж, 18 февраля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Поздним вечером 17 февраля над Воронежем российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник самолётного типа.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Беспилотник обнаружен и уничтожен. Последствия на земле уточняются. Оперативную ситуацию держу на контроле», — сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона также написал, что никто из горожан не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в Воронеже крыша частного дома повреждена остатками сбитого беспилотника, пострадавших нет, сообщил 17 февраля Александр Гусев.

В ночь на 17 февраля российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолётного типа украинских боевиков над территорией России.

Были перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре), Курской (один), Брянской (18) и Калужской (шесть) областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью 17 февраля на территории Людиновского района была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты семь вражеских беспилотников.