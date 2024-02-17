Тель-Авив, Израиль, 17 февраля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта с палестинцами возможно лишь через прямые переговоры между сторонами без каких-либо предварительных условий, заявил 17 февраля на пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

«Я ясно дал понять в кабинете министров и сегодня вечером повторяю и подчеркиваю всему миру: урегулирование будет достигнуто только путём прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий», — сказал Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что, пока он находится у власти, Израиль будет продолжать решительно выступать против одностороннего признания палестинского государства. Нет «большей награды за терроризм», чем одностороннее признание палестинского государства после произошедших событий 7 октября, добавил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, также 17 февраля израильский премьер заявил, что Тель-Авив будет вести войну в секторе Газа до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Кто намерен помешать Израилю действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать ему выиграть войну, добавил он. Премьер заверил, что операция в Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

По данным агентства Associated Press, Каир пригрозил Тель-Авиву приостановить действующие с 1978 года мирные Кэмп-Дэвидские соглашения, если израильская армия начнёт военную операцию в Рафахе вблизи египетской границы. На такой шаг Египет пошёл, написали авторы, после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что без отправки ЦАХАЛ в Рафах не получится победить ХАМАС. В этом городе собрались 2,3 млн человек, в том числе в палаточных лагерях много беженцев, покинувших дома на севере анклава из-за вторжения туда израильских войск, говорится в статье.

Израиль объявил войну движению ХАМАС после вторжения палестинских боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Сначала ЦАХАЛ наносил воздушные удары по территории сектора Газа, а 28 октября Нетаньяху объявил о начале наземной операции в этом регионе.