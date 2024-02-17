Кемерово, 17 февраля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Крупный пожар разгорелся в складских помещениях на площади 1,5 тыс. кв. м в Кемерове, сообщила 17 февраля пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

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«В Кемерове огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. Возгорание произошло в складских помещениях. Огнём охвачено 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, люди вышли из помещений самостоятельно, до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Для тушения пожара задействовали около 80 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. К тушению также был привлечён пожарный поезд.

В ведомстве отметили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, а в помещениях находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 февраля в Ижевске загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. м. К тушению огня привлекли 59 спасателей и 21 единицу техники. Затем площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Численность спасательного отряда нарастили до более чем 100 человек, работали 33 единицы техники.

Причины возникновения возгорания пока не установлены. К утру 17 февраля огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 3,5 тыс. кв. м. Позднее в МЧС сообщили, что пожар был полностью потушен.