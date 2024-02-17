Вашингтон, 17 февраля, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине, в частности о том, что ВСУ якобы ждут серьёзные успехи, а президент России Владимир Путин получит некие «сюрпризы», полностью оторваны от реальности, отметили в своей публикации 17 февраля обозреватели издания American Conservative.

Иван Шилов ИА Регнум Виктория Нуланд

Указанные высказывания Нуланд сделала в ходе визита в Киев в конце января 2024 года. Также она заявила, что США продолжат помогать Киеву инвестициями для «восстановления оборонной промышленности».

«Заявления Нуланд — это эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает сам себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это чрезвычайно неправдоподобные рассказы о текущей ситуации на местах», — отметили авторы.

Вопреки заявлениям Нуланд, ситуация на поле боя развивается по сценарию, выгодному России, а не киевскому режиму, подчеркнули журналисты. Они также обратились к читателям с риторическим вопросом о том, могли ли политики, лгущие о событиях конфликта, лгать и о причинах этого конфликта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделанные Нуланд заявления, отметил, что визиты этого политика в Киев, как правило, добром для Украины не кончаются. Песков напомнил, что именно Нуланд раздавала печенье на киевской площади Независимости в разгар уличных акций, в конечном счёте приведших к государственному перевороту на Украине.