Москва, 17 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Камынин, который бежал в Россию, призвал своих бывших сослуживцев «валить» из украинской армии. Он пояснил, что на фронте их ждет «нулевой результат».

Иван Шилов ИА Регнум

«Желаю (сослуживцам. — Прим. ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — цитирует слова украинского военного во время допроса «РИА Новости».

Также он заявил, что в рядах ВСУ нет мотивации, а также повсеместно встречаются случаи дезертирства. Происходящее на Украине Андрей Камынин назвал уничтожением населения своим же собственным правительством.

Как сообщало ИА Регнум в январе 2024 года, радиоперехваты раненых украинских бойцов подтвердили случаи массового отказа подразделений ВСУ от выполнения боевых задач. По сообщению одного из военных, даже водители отказались завозить в подразделения продукты питания и выполнять ротацию. Он отметил, что выполнять боевые задачи отказалось не одно подразделение, а сразу пять.

Другой военнослужащий сообщил, что всех бойцов ВСУ с лёгкими ранениями, в том числе с «поломанными рёбрами после штурма», командование быстро возвращает на позиции и полностью вылечиться они не могут.

В конце ноября украинский пленный Богдан Куманский заявил, что дезертиров стало очень много. Он сказал, что людей «тянут из любых подразделений», чтобы закрыть дырки на линии фронта. Зачастую это новобранцы без подготовки. «Отказников» много, потому что никто не хочет быть «мясом», добавил он.

Боец ВСУ, взятый в плен у Новопрокоповки в Запорожской области, рассказал, что командиры угрожают бросить на поле боя своих подчинённых, которые отказываются идти вперёд.