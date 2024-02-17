Москва, 17 февраля, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 февраля в своём Telegram-канале с иронией отреагировала на сюжет, вышедший на украинском телевидении, в котором глава украинского МИД Дмитрий Кулеба затянулся сигарой.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

«Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля в прямом эфире украинского телеканала 1+1 во время так называемого телемарафона Кулеба ответил на один из вопросов, заданных ведущими из киевской студии, а потом, думая, что его уже нет в кадре, затянулся сигарой, которую до этого держал за спиной.

«Мы вас слышим», — сказал министру ведущий, когда сигара появилась в кадре.

Спустя несколько секунд Кулебу убрали из эфира.

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Ранее министр иностранных дел Украины рассказал в соцсетях, что его покусала большая собака. Он уточнил, что пса выгуливали без поводка и он напал сначала на его собак, а затем и на самого министра. Для достоверности Кулеба приложил к посту фото окровавленной ноги со следами укуса.

В августе 2022 года Дмитрий Кулеба подтвердил, что после начала специальной военной операции России вывез с территории Украины своих «детей, родителей и собак». Во время прощания глава МИД Украины, по его словам, «всех обнял и поцеловал».