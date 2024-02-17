Санкт-Петербург, 17 февраля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержаны сбытчики вооружения, похищенного из зоны специальной военной операции. Об этом 17 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«В Санкт-Петербурге силовики вскрыли цепочку незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны СВО», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что контрактник похитил 21 гранату и попросил друга, также проходившего службу по контракту, отвезти их в Санкт-Петербург и передать своему приятелю на хранение.

В результате все трое были задержаны. Теперь каждому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике сообщили, что силовики задержали в Донецке группу торговцев при попытке сбыта крупной партии боеприпасов. В ходе задержания были изъяты две мины калибра 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9, граната РГД и более 750 патронов калибра 5,45 мм.