Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов Большой семёрки (G7) обязались ужесточать антироссийские санкции, а также активизировать усилия по борьбе с их обходом. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (главы МИД G7. — Прим. ред.) выразили намерение продолжать координировать с партнерами оказание Украине военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и помощи в развитии, а также усилить санкции против России и тех, кто материально поддерживает её», — указал Таяни в заявлении.

Как уточнил глава итальянского МИД, в ходе обсуждений главы внешнеполитических ведомств группы выразили намерение активизировать усилия по борьбе с уклонением или обходом санкций и мер экспортного контроля.

Отмечается, что страны — члены G7 призвали другие страны препятствовать России получать военное оборудование, а также товары двойного назначения.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.

14 февраля американское издание Responsible Statecraft написало, что санкции Запада против России не смогли достичь своей цели по дестабилизации страны.

В публикации отмечалось, что этот ход Запада не имел успеха, поскольку Россия продолжает специальную военную операцию, а также развивается как экономически, наращивая экспорт в восточные страны, так и политически в отношениях со своими союзниками.

В феврале 2024 года российский лидер отметил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Путин в этой связи подчеркнул, что российская экономика продолжает уверенно развиваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Он добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение.

Перед этим посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что огромное число санкций США против России создаёт проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияет на российскую экономику. По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. Он подчеркнул, что санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается.