Таллин, 17 февраля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Ответственность за сдачу Авдеевки несут западные страны, заявил 17 февраля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все страны несут эту ответственность», — отметил министр, комментируя выход ВСУ из города.

Он также добавил, что страны ЕС слишком медленно поставляют Киеву снаряды.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

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Эту же информацию на Мюнхенской конференции подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он объяснил, что украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия, ответственность за это лежит не на Киеве. Это же повторил и глава Минобороны Украины Рустем Умеров, отметив, что извлёк определённые уроки из боёв за этот город.

По словам заместителя командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, выход из Авдеевки для Вооружённых сил Украины стал сложной задачей. Он признал, что ситуация в целом на этом направлении тяжёлая и впереди ВСУ ждут очень сложные бои.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение об отводе войск из Авдеевки связано не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а со способностью действовать только за большие деньги и только против мирного населения.

Тем временем военнослужащие ВС РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города, а также над администрацией Авдеевки. Кроме того, сообщалось об установке российских флагов в других важных пунктах на территории Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, а также на здании железнодорожного вокзала.