Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис и глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Подробности беседы не сообщаются. После её завершения Харрис сказала, что власти США продолжат поддержку киевского режима, а Зеленский — что он надеется на возобновление поставок оружия из США.

«Наша позиция не меняется. И президент Байден, и я продолжим стоять вместе с Украиной», — сказала Харрис на пресс-конференции по итогам встречи.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что власти США как стратегический партнёр Украины должны продолжать оказывать ей помощь. Если поддержка прекратится, это будет означать, что таковым партнёром Киева США не являются, сказал Зеленский. Но в Киеве рассчитывают, что такого не произойдёт, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на конференции Зеленский подтвердил, что ВСУ оставляют Авдеевку, и косвенно обвинил в этом западных политиков, отметив, что одной из основных причин принятия такого решения стали проблемы ВСУ с оружием и боеприпасами на фоне сокращения поставок Запада.

Харрис в свою очередь отрицательно ответила на вопрос, есть ли у Вашингтона план Б по ситуации на Украине. План А заключается в поставках военной помощи Украине, но для этого нужно одобрение обеих палат Конгресса, сказала вице-президент США.

Нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение этим странам 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам. Палата не уступит давлению администрации США, добавил он.