Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов Большой семёрки (G7) обсудили возможные ограничения в космосе из-за сообщений США о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

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«Мы посвятили ясное послание о непреодолении определённых ограничений в космосе после новостей об инициативах или возможных космических инициативах России», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, накануне президент США Джо Байден поручил своей администрации наладить прямой диалог с Москвой в связи с предполагаемой разработкой Россией противоспутникового оружия. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

15 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал закрытый брифинг в связи с «угрозой национальной безопасности». Телекомпания ABC утверждала, что речь идёт о планах разместить в космосе ядерное оружие, которые якобы есть у России.

В Кремле слухи о планах России назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Британское агентство Reuters уточняло, что оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, якобы разрабатывает Россия, представляет собой устройство, которое требует ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку. Отмечается, что к таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или генераторы электромагнитного импульса, способные вывести из строя всю электронику спутников в пределах определенной области орбиты.

Как считают аналитики, российское противоспутниковое оружие может вывести из строя военную и коммерческую связь, подорвав таким образом способность вооруженных сил действовать.