Москва, 17 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов из самоходной артиллерийской установки «Акация» по позициям ВСУ на угледарском направлении. Видео опубликовано 17 февраля в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Расчёты САУ «Акация» добровольческого отряда «БАРС» громят противника на угледарском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведывательная группа при помощи беспилотных летательных аппаратов вычислила местоположение противника и передала координаты артиллеристам. Первым выстрелом был поражён наблюдательный пункт и личный состав противника, а вторым — танк ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ опубликовало кадры работы истребителя-бомбардировщика Су-34 на купянском направлении. В ходе боевого вылета экипаж уничтожил личный состав, укрепления, а также технику ВСУ. Бомбардировка районов расположения подразделений противника выполнялась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее военное ведомство показало кадры ударов российских вертолётов Ми-28 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Отмечалось, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. В результате боевого применения все цели были уничтожены.