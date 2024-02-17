Минобороны показало кадры ударов из САУ «Акация» по позициям ВСУ
Москва, 17 февраля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов из самоходной артиллерийской установки «Акация» по позициям ВСУ на угледарском направлении. Видео опубликовано 17 февраля в Telegram-канале ведомства.
«Расчёты САУ «Акация» добровольческого отряда «БАРС» громят противника на угледарском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разведывательная группа при помощи беспилотных летательных аппаратов вычислила местоположение противника и передала координаты артиллеристам. Первым выстрелом был поражён наблюдательный пункт и личный состав противника, а вторым — танк ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ опубликовало кадры работы истребителя-бомбардировщика Су-34 на купянском направлении. В ходе боевого вылета экипаж уничтожил личный состав, укрепления, а также технику ВСУ. Бомбардировка районов расположения подразделений противника выполнялась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее военное ведомство показало кадры ударов российских вертолётов Ми-28 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Отмечалось, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. В результате боевого применения все цели были уничтожены.