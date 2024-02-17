Москва, 17 февраля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Передача Соединёнными Штатами почти $500 тыс. Эстонии из конфискованных российских фондов для оказания помощи Украине является откровенным воровством. Об этом 17 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он отметил, что сумма в $500 тыс. выглядит странно на фоне тех объёмов, которые США поставляют Украине. По его словам, эта цифра, скорее всего, носит формальный характер, чтобы каким-то образом отчитаться о выполнении своих обязанностей.

Второй странностью, по мнению депутата, является передача средств Украине через Эстонию.

«Очевидно, всё-таки США очень опасаются таких действий. Я имею в виду, такого откровенного воровства», — сказал Чепа.

Он отметил, что США опасаются не только ответных мер со стороны России, но и негативной реакции со стороны других стран, поскольку для Вашингтона падение всей его долларовой системы станет крахом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, руководство США направило Эстонии порядка 500 тыс. долларов из конфискованных российских фондов с дальнейшей реализацией суммы по оказанию помощи Украине. В американском минюсте заявили, что средства были конфискованы после того, как была выявлена нелегальная сеть закупок, пытавшаяся ввезти в Россию высокоточные станки американского производства, используемые в оборонном секторе и секторе распространения ядерного оружия.