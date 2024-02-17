Москва, 17 февраля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей страны готовы проголосовать за кандидата в президенты России самовыдвиженца Владимира Путина, если бы выборы проходили прямо сейчас. За него отдали бы свой голос 81% россиян среди тех, кто намерен участвовать в избирательном процессе, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

РИА Новости/Денис Абрамов

«Владимир Путин, самовыдвиженец — 81%, Николай Харитонов, КПРФ — 3%, Леонид Слуцкий, ЛДПР — 3%, Владислав Даванков, «Новые люди» — 2%», — следует из данных опроса респондентов, которые заявили, что намерены участвовать в выборах.

На сайте отмечается, что всероссийский поквартирный опрос проходил с 9 по 11 февраля 2024 года в 104 населённых пунктах 53 регионов страны. В нём участвовало 1500 респондентов.

Как сообщало ИА Регнум, опрос ВЦИОМ по теме кандидатов на выборах президента России показал, что за Владимира Путина готовы отдать свой голос 79% россиян. За Владислава Даванкова отдали бы голоса 4%, Николай Харитонов набрал бы 4%, Леонид Слуцкий — 2%.

Выборы президента России продлятся три дня и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует 25 февраля и закончится 14 марта. Впервые выборы президента РФ пройдут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В избирательном бюллетене будут указаны четыре кандидата: Слуцкий, Харитонов, Даванков и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

9 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что заявки на онлайн-голосование на выборах подали 1,58 миллиона граждан, по месту нахождения — 495 тысяч человек. По её словам, жители 28 регионов страны подали заявления через сервис «Мобильный избиратель». Приём заявлений продолжится до 11 марта.