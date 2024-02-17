Москва, 17 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы НАТО сильнее России, не подтверждаются реальной ситуацией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Заявляя о том, что в военном отношении НАТО сильнее России, Столтенберг противоречит сам себе, отметил эксперт. Так, Столтенберг утверждает, что НАТО является самой мощной военной организацией в мире. Но при этом он опирается лишь на цифры: на количество самолётов, кораблей, артиллерийских установок, танков и всего того, что формально имеется у альянса на вооружении, уточнил Онуфриенко.

«Он забывает или выпускает из виду, что значительная часть техники, которая стоит на балансе войск НАТО, находится в неработоспособном состоянии. Это неоднократно подтверждалось в докладах инспекторов бундесвера и британской армии ещё задолго до начала спецоперации», — указал военный эксперт.

Он уточнил, что о неготовности Великобритании к ведению боевых действий, например, свидетельствуют случаи с её авианосцами, подводными лодками и эсминцами, которые в том числе не могут принимать участие в йеменской операции. Они в последний момент снимаются с маршрутов и отправляются на неопределённо долгий ремонт, пояснил Онуфриенко.

Столтенберг утверждает, что НАТО якобы сильнее России, но на самом деле альянс, поддерживающий киевский режим, израсходовал значительную часть своих боеприпасов за два года, при этом не добившись никакой победы Киева. Мало того, ВСУ отступают, подчеркнул эксперт.

«Получается, что «самая сильная» армия в мире неспособна обеспечить достаточным количеством вооружения тот режим, который она поддерживала все последние 10 лет, с начала военного вооружённого переворота на Украине в 2014 году. Таким образом, данное утверждение Столтенберга не подтверждается реальной ситуацией», — обратил внимание Онуфриенко.

По его словам, упускается ещё один немаловажный аспект.

«Дело в том, что, как мы видим по многочисленным операциям НАТО в различных регионах мира, среди членов этого альянса нет никакого единства. Его не было ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Югославии, ни в Ираке, ни в Йемене. И сейчас НАТО не действует как единый фронт», — уточнил эксперт.

Он заметил, что некоторые государства просто отказываются принимать участие в тех или иных операциях НАТО.

«И в случае конфликта с Россией, я уверен, что многие страны откажутся принимать в нём участие», — высказал мнение Онуфриенко, добавив, что количественное соотношение наличия кораблей, самолётов, танков у той и другой стороны вовсе не отражает реальную расстановку сил.

Эксперт также усомнился в способности личного состава армий стран НАТО вести боевые действия, подобные тем, которые сейчас происходят на Украине.

Как передавало ИА Регнум, на Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сильнее России, просто у НАТО есть «некоторые проблемы» с израсходованными военными запасами. При этом Столтенберг отметил, что у НАТО есть «явные проблемы» и для поддержания боевых действий необходимы запчасти, обслуживание и боеприпасы. Он добавил, что в настоящее время запасы альянса «маловаты».

Столтенберг заявил, что НАТО нужно приготовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Он призвал страны НАТО увеличить и ускорить заказы для оборонных компаний в Европе. По его словам, в условиях рыночной экономики производителям оружия нужны заключённые контракты для наращивания производства.

Генсек НАТО 23 января заявил, что альянс решил увеличить присутствие у российских границ якобы из-за желания не допустить эскалации и военного конфликта. Он также назвал поддержку Киева одной из задач военно-политического блока.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.