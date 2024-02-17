Москва, 17 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Белгороде, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщила 17 февраля пресс-служба Минздрава России в своём Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них двое детей. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь», — говорится в сообщении.

В министерстве также информировали, что состояние пяти пациентов, в том числе одного ребёнка, врачи оценивают как тяжёлое, ещё восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, ВСУ осуществили террористический акт против мирных жителей Белгорода 15 февраля. В результате ракетного удара по городу погибли семь человек, в том числе находившийся в коляске младенец. Ещё 19 человек получили ранения, четверых из них перевезли в Москву на лечение.

СМИ стало известно, что удар по Белгороду из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire нанёс расчёт, состоявший из радикалов-нацистов украинского подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ терактом и призвала дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ в этой связи. По её словам, все, кто переводил и переводит деньги «на ВСУ» и «остальную неонацистскую гниль», должны знать, на что конкретно они идут.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военные нашли и уничтожили украинский расчёт РСЗО Vampire, который наносил удары по Белгороду. Военные киевского режима перемещали систему в районе населённого пункта Липцы примерно в 40 км от Белгорода.

Память жертв обстрелов ВСУ будет увековечена, заявил 16 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков. Сейчас принимается решение по разработке концепции мемориала и выбирается место его расположения, сообщил губернатор.