Вашингтон, 17 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдёт позже запланированного срока из-за недостаточной вовлеченности в мероприятие мировых лидеров, передаёт 17 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

РИА Новости

«Украина выступает за проведение саммита в следующем месяце, однако дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС в ходе саммита 1 февраля утвердили долгосрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. По данным Reuters, участники саммита пошли навстречу Венгрии и программа помощи Украине будет пересматриваться ежегодно.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, по словам российского лидера, Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения на Украину.