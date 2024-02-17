Волгоград, 17 февраля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В Волгограде полицейские установили личность мужчины, ударившего девушку ногой в живот в одном из магазинов. Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Мои коллеги в течение нескольких часов установили личность мужчины, который без всякой причины ударил ногой девушку в продовольственном магазине на 2-й Горной улице», — написала Волк.

По её словам, выяснилось, что неадекватно повёл себя 45-летний местный житель. Процессуальная проверка продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, ночью 2 февраля в Туле местный житель напал с ножом на сотрудницу магазина. Он ударил женщину ножом в шею и быстро покинул магазин. На помощь девушке бросились другие сотрудники. Она осталась жива благодаря оказанной вовремя медицинской помощи. Злоумышленника задержали, на допросе он сознался в преступлении. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).