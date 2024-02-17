Москва, 17 февраля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Новой Москве фура врезалась в остановку, пострадавших нет. Об этом 17 февраля сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Авария произошла на проектируемом проезде в Щербинке. Подробности выясняются. По данным собеседника агентства, на место уже прибыла скорая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января автобус врезался в остановку в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на перекрёстке улиц Беринга и Наличной. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Позже выяснилось, что водитель автобуса уснул за рулём.