Винница, Украина, 17 февраля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Винницкой области партизаны взорвали военный эшелон, уничтожив более 60 тонн боеприпасов, поставленных ВСУ западными странами, сообщил 17 февраля Telegram-канал «Воевода вещает» военкора «Воеводы».

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, эшелон был подорван в Могилёв-Подольском районе Винницкой области неподалёку от населённого пункта Серебрия.

«Местные жители сообщают о громком взрыве, прозвучавшем около 7:00 16 февраля по местному времени. По свидетельствам очевидцев, в результате подрыва и дополнительной детонации боеприпасов сошёл с рельсов эшелон с военным грузом для ВСУ, который следовал из Молдавии в Винницу», — сказано в публикации.

Участок железной дороги взрывом был выведен из строя, на его ремонт уйдёт несколько дней, отмечено также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум ранее, 17 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что партизанское подполье во временно оккупированном ВСУ Херсоне копит оружие, чтобы в дальнейшем помочь российским войскам освободить часть области на правом берегу Днепра. Кроме того, партизаны передают ВС РФ информацию о противнике, отметил Сальдо.

Также 17 февраля руководители киевского режима, объясняя официальный приказ об оставлении Авдеевки в ДНР, объяснили это решение в том числе нехваткой оружия и боеприпасов в условиях сокращения военных поставок западными странами.