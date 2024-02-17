Могадишо, 17 февраля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Разработка нефтяных месторождений впервые начнётся в Сомали в 2024 году, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризак Омар Мохамед. Об этом сообщает портал Garowe.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ожидается, что первую для Сомали нефть добудут на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд.

Осенью 2022 года власти Сомали и компания Coastline Exploration из США договорились о разработке запасов нефти. Соглашение, основанное на принципе раздела продукции, даёт компании право проведения разведки на семи блоках.

По данным геосейсмических исследований, потенциальные запасы нефти и природного газа в Сомали эквивалентны 30 млрд баррелей.

Как сообщало ИА Регнум, актуальность добычи полезных ископаемых в Африке растёт в связи с ресурсным богатством континента. По оценкам, на Африку приходится 7,5% добычи нефти в мире, 27% добычи золота, 9% мировых запасов газа, 51% добычи алмазов. Есть там и другое сырьё, необходимое для производства современной высокотехнологичной продукции.