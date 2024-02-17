Лондон, 17 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Киевский режим, отдав приказ ВСУ оставить Авдеевку, таким образом потерял ключевой из контролируемых им городов на востоке, отметили в своей публикации 17 февраля журналисты британской газеты Independent.

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«Киев уходит из ключевого прифронтового города на востоке — Авдеевки», — сказано в материале.

Обозреватели издания отметили, что сдача Авдеевки стала крупнейшим поражением ВСУ с мая 2023 года, когда ВС РФ освободили Артёмовск.

Опрошенные газетой эксперты согласились с ранее высказанным главой киевского режима Владимиром Зеленским мнением, что ВСУ «были вынуждены» уйти из Авдеевки из-за сокращения военных поставок западными странами.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки. Зеленский, в свою очередь, сказал, что отступление вызвано желанием сберечь жизни людей, и косвенно обвинил в нём западные страны, отметив, что у ВСУ нет достаточного количества оружия и боеприпасов.

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Киевский режим отвёл войска из Авдеевки не для того, чтобы сохранить жизни бойцам ВСУ, а потому, что Зеленский умеет воевать только за большие деньги и только с мирным населением, заявила 17 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее называл Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне спецоперации. Именно из Авдеевки, расположенной в 13 километрах к северу от Донецка, осуществлялось значительное число обстрелов столицы ДНР.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов ранее отмечал, что на протяжении последних семи лет район Авдеевки оставался главным форпостом ВСУ, с территории которого противник постоянно обстреливал Донецк. За последние месяцы российские войска последовательно уничтожили серию укрепрайонов, созданных ВСУ за долгие годы, указал эксперт.

Российские военкоры 16 и 17 февраля сообщили об установлении бойцами ВС РФ флагов России в ключевых пунктах Авдеевки — на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, на здании железнодорожного вокзала, а также на крыше Авдеевского коксохимического завода, крупнейшего предприятия города.