Мариуполь, ДНР, 17 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система ПВО отбила атаку, сообщил 17 февраля ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Ночью вооружённые формирования Украины пытались атаковать Мариуполь», — сказал он.

Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно вёлся дальнобойными ракетами, уточнил Кимаковский.

«К счастью, всё обошлось, система ПВО отработала на отлично», — отметил он, уточнив, что было сбито не менее четырех целей.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 февраля на брифинге, что за прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM.

За неделю с 10 по 16 февраля, по данным Минобороны, российская авиация и средства ПВО уничтожили украинские самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24, перехватили 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ольха», а также одну управляемую авиабомбу JDAM.