Омск, 17 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 3:0.

Максим Богодвид/РИА Новости

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Иван Николишин на 26-й минуте, Никита Холодилин на 52-й и защитник Артём Чмыхов на 56-й.

Вратарь Павел Хомченко отразил все 40 бросков по своим воротам и впервые отыграл «на ноль» за «Авангард».

«Авангард» набрал 88 очков после 64 матчей и вышел на первое место в Восточной конференции, обогнав «Металлург», у которого 87 очков после 64 игр.

Как сообщало ИА Регнум, челябинский «Трактор» стал шестым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции. 16 февраля «Трактор» одержал победу на выезде над владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:2. Победный гол на 60-й минуте забил Виталий Кравцов.